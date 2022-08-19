الرياض 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسيُدَشِّنُ المنتخب السعـودي لكرة اليـد لدرجة الناشئين غداً مشاركته في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، بملاقاة المنتخب العراقي، عند الثالثة مساءً ، على صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة".ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية التي تضمُّ إلى جواره منتخبات: اليابان وقطر والإمارات والكويت والعراق، فيما تضمُّ المجموعة الأولى منتخبات: البحرين وإيران والهند وكوريا وأوزبكستان، وتستمر منافسات البطولة 12 يوماً.ويخوض أخضر الناشئين غمار هذه البطولة بحثاً عن التأهل الثاني له عالمياً، بعد أن تأهل أول مرة في تاريخه إلى بطولة العالم للناشئين التي أُقيمت في مقدونيا عام 2019م.وخضع الأخضر لحصة تدريبية مساء اليوم، عمد من خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق بعض الخطط التكتيكة في الجانبين الدفاعي والهجومي.وأُقيم الاجتماع الفني للبطولة اليوم بحضور ممثلَيْ المنتخب السعودي للناشئين، الإداري سامي الفضل، والمحلِّل الفني يوسف آل يعقوب.// انتهى //21:23ت م0081