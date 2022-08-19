مقديشو 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع اليوم، بنائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للبعثات الأممية آدم عبد المولى.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية في البلاد لاسيما برامج الأمم المتحدة للتنمية وبناء الحكومة والجهود الإنسانية.// انتهى //23:51ت م0090