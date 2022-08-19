سياسي / وزير الخارجية الصومالي يلتقي بنائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
الجمعة 1444/1/21 هـ الموافق 2022/08/19 م واس
مقديشو 21 محرم 1444 هـ الموافق 19 أغسطس 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع اليوم، بنائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للبعثات الأممية آدم عبد المولى.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية في البلاد لاسيما برامج الأمم المتحدة للتنمية وبناء الحكومة والجهود الإنسانية.
// انتهى //
23:51ت م
0090