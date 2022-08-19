نيويورك 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF)، ضخّ 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال.وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي، أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) قرر ضخّ 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال، الذي يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.وأشار إلى أنه أُعلن عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2017، مع وجود 213 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويعاني نصف السكان – 7.8 ملايين شخص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.// انتهى //00:09ت م0003