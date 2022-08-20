القاهرة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واساقترب فريق الزمالك بشدة من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ 31 من عمر الدوري.ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 75 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، أما فاركو فتوقف رصيده عند 40 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري.وفي منافسات الجولة ذاتها حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 42 نقطة.كما فاز فريق المقاولون العرب على مصر المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.// انتهى //02:04ت م0007