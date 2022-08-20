مقديشو 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسشنت حركة الشباب الإرهابية هجوما بواسطة سيارتين ملغومتين اليوم على أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط أنباء عن سيطرة المسلحين على الفندق الذي يرتاده مسؤولون في السلطة.وقال ضباط شرطة إن مسلحين سيطروا على أحد فنادق العاصمة بعد استهداف أحد الحواجز القريبة منه وبوابته الرئيسية بسيارتين ملغومتين، وسط إطلاق نار كثيف، دون الكشف عن مزيد من المعطيات عن المواجهات.وأفاد مدير ومؤسس خدمة إسعاف " أمين " عبدالقادر عبدالرحمن أن طواقم الاسعاف أخرجت حتى الآن تسعة مصابين من الفندق، في وقت أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن متحدث باسم الشرطة قوله : "إن ضباط الشرطة ينفذون عملية تهدف إلى وقف الهجوم"، مضيفا أن عناصر الوحدة الخاصة في الشرطة أنقذوا كثيرين من الفندق، حيث تتصدى القوات الأمنية للحادث.// انتهى //03:48ت م0008