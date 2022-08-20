نيروبي 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس من أن المجاعة ستتهدد بحلول سبتمبر 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.وأشار البرنامج في بيان له إلى أن احتجاب هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي منذ نهاية العام 2020 م فاقم جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية وقضى على المحاصيل وأغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا في أوضاع أشبه بالمجاعة، وترك أكثر من مليون شخص منازلهم بحثا عن المياه والغذاء.ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله : "لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأزمة الجفاف هذه، لذلك يجب أن نحصل على الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح ومنع الناس من الانزلاق إلى مستويات كارثية من الجوع والمجاعة"، داعيا العالم بالتحرك الفوري لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا من خطر انتشار المجاعة في القرن الأفريقي.وشدد برنامج الأغذية العالمي على أنه بحاجة ماسة إلى 418 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.// انتهى //04:21ت م0011