عام / هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "نعود بصحة"
السبت 1444/1/22 هـ الموافق 2022/08/20 م واس
المدينة المنورة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واس
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة مبادرة بعنوان " نعود بصحة " التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ .
وأوضحت الهيئة أن المبادرة التي تستمر لمدة تسعة أيام، تتضمن التعريف بأهمية وجبة الإفطار واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة وتفادي انخفاض الضغط والسكر والتغذية الصحية وفوائدها للذاكرة والتركيز ، حيث تنفذ تفعيل المبادرة في عدد من المراكز ( النور مول - الراشد مول - العالية مول - ممشى الهجرة - ممشى حديقة الملك فهد - ممشى القصواء ) وذلك من الساعة الـ 7 صباحا إلى الساعة الـ 11 مساء .
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