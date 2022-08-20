المدينة المنورة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واستنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة غدا دورة بعنوان " أساسيات التصوير الضوئي " يقدمها المدرب هاني عبدالله المزيني وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .وتتناول الدورة عددا من المحاور في العناصر الأساسية في تكوين الصورة الفوتوغرافية وأنواع الكاميرات وأوضاع التصوير ومثلث التعريض وأنواع العدسات.// انتهى //07:16ت م0015