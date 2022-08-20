ثقافي / جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة تنظم دورة في أساسيات التصوير الضوئي غدا
السبت 1444/1/22 هـ الموافق 2022/08/20 م واس
المدينة المنورة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واس
تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة غدا دورة بعنوان " أساسيات التصوير الضوئي " يقدمها المدرب هاني عبدالله المزيني وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .
وتتناول الدورة عددا من المحاور في العناصر الأساسية في تكوين الصورة الفوتوغرافية وأنواع الكاميرات وأوضاع التصوير ومثلث التعريض وأنواع العدسات.
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07:16ت م
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