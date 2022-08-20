بريدة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسارتفعت وتيرة البيع والشراء في مدينة التمور ببريدة حيث يبلغ خراف النخيل ذروته في منتصف أغسطس من كل عام ، ويرد إلى السوق أكثر من 2800 طن في اليوم الواحد ، ولاستيعاب هذا الحجم من التمور اليومية فتح مهرجان تمور بريدة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة أربعة أسواق على مدار اليوم، حتى يجد الزائر حاجته في كافة الأوقات.فساحة المزادات تبدأ من بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، لتبدأ بعدها حركة بيع نشطة من باعة التجزئة شمال ساحة المزادات وتستمر حتى آذان العشاء ، بينما هناك مزادات أخرى في نفس الساحة تبدأ من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب ، وبعد صلاة العشاء يشتعل سوق المزارعين بباعة التجزئة ومشتقات التمور والنخيل ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.ونتيجة لهذا الكم المتزايد فقد شهدت الأسعار اعتدالا ملموسا جعلت من العديد من الأصناف في متناول المتسوقين.// انتهى //07:57ت م0018