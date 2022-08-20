كانبيرا 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسانطلقت في أستراليا مناورات "بيتش بلاك" العسكرية بمشاركة أكثر من 100 طائرة حربية وأكثر من 2500 عسكري من عدة دول في المنطقة ودول أعضاء حلف شمال الأطلسي.وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أن التدريبات ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.وتعد مناورات "بيتش بلاك" تدريبا جماعيا واسع النطاق يتضمن تدريبات ومهام تكتيكية لمواجهة هجوم جوي مفترض والاعتراض الجوي والقصف من قبل قوات التحالف متعددة الجنسيات.// انتهى //07:57ت م0019