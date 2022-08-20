بانكوك 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الثقافة بمملكة تايلند إيثيبهول خونبلومي اليوم بالعاصمة بانكوك ، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند عصام بن صالح الجطيلي، وعدد من كبار المسؤولين التايلنديين.وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتصل بالمراكز الثقافية وسبل دعمها.وأكد الوزير التايلندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في المجالات الثقافية والمعرفية ونشر القيم المشتركة والاستفادة من خبرات المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في نشر التسامح وما يخدم مسلمي تايلند.// انتهى //09:06ت م0020