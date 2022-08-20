القاهرة ٢٢ محرم 1444 هـ الموافق ٢٠ أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اعلان وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن عدد القرى المستفيدة من مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة" بلغ نحو 1451 قرية.وتابعت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة أخر واعتقال خمسة أخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة طمون جنوب الضفة الغربية.وأشارت صحف السبت في الإطار ذاته إلى إعراب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية، ودعوته إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.ونشرت دعوة بعثة الأمم المتحدة فى العراق الفرقاء إلى الحوار، وتشديدها على أن الخلافات الراهنة ليست عصية على الحل ولا يمكن اعتبارها أكثر أهمية من المصلحة الوطنية.‬وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى إعلان سلطات الدفاع المدني الجزائرية سيطرتها على حرائق الغابات التى اجتاحت 14 ولاية وأودت بحياة 38 شخصًا.// انتهى //09:08ت م0021