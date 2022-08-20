الرباط 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم مناسبة تخليد المغرب لذكرى ثورة الملك والشعب، التي مثلت محطة مهمة في مسيرة نيل الاستقلال.وأخبرت صحف الرباط عن اندلاع حريق جديد في احدى الغابات بمحافظة الحسيمة على الساحل المتوسطي، تكافح فرق الإطفاء من أجل اخماده.وتناقلت تضامن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مع المملكة المغربية جراء الحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد.وأوردت الصحف اعلان السلطات البريطانية أمس رسميا، عن دخول مناطق جنوب غرب ويلز حالة الجفاف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة, كما تحدثت عن مخلفات العواصف التي اجتاحت عدد من دول أوروبا التي مازالت تعاني من حرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة .وعرجت الصحف على حصيلة قتلى السيول الجبلية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، والتي بلغت 18 قتيلا وعددا من المفقودين.// انتهى //10:22ت م0022