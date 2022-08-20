تونس 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها دعوة تونس إلى مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية التي باتت محدودة في ضوء الارتفاع المتواصل للأشخاص المحتاجين إلى إعانة أكيدة، داعية الجميع إلى معالجة الأسباب العميقة للمعاناة الإنسانية وفي مقدمتها إنهاء الصراعات وإيجاد تسوية سلمية للنزاعات .وأوردت تأكيد رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، على أهمية تأمين أفضل ظروف استقبال ضيوف تونس المشاركين في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "TICAD 8" التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس الجاري.وأنبأت في شأن آخر عن مطالبة رئاسة الحكومة التونسية تأجيل جلسة التفاوض التي كانت منتظرة يوم أمس بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي.وتابعت صحف السبت في الشأن المغاربي إعلان الجزائر السيطرة الكاملة على الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات من البلاد، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، ناقلة في السياق تصريحات لرئيس الوزراء الجزائري أمين بن عبد الرحمن قال فيها ان الدولة ستدعم عائلات الضحايا وستدفع تكاليف أعمال الترميم والتعويض عن فقدان الماشية في المنطقة.// انتهى //10:40ت م0023