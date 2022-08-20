إسلام آباد 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم أنباء انقطاع الإنترنت عن ملايين المستخدمين في باكستان لعدة ساعات أمس الجمعة، بعدما تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في دمار لشبكة البيانات, كما تابعت الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة لمساعدة المنكوبين والمتضررين بالسيول والفيضانات في مناطق مختلفة من باكستان.واهتمت بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، والذي ركز على بحث التعاون الدفاعي والعسكري والوضع الأمني في المنطقة.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وقيرغيزستان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والربط الإقليمي عبر الطرق التجارية.وتناقلت صحف السبت متفرقات منها تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة تهدد ملايين الأشخاص في القرن الأفريقي، وتعرض مناطق في الصين لموجة حر غير مسبوقة.// انتهى //11:23ت م0024