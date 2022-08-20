الطائف 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأقام نادي سباقات الخيل مساء أمس حفله السباقي الـ 26 في موسم سباقات الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات .وحقق الجواد "هيسلوود" للمالك فهد العتيبي وقيادة الخيال وليد المتعب وتدريب بدن السبيعي جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1600م، وسط تنافس قوي مع الجياد المشاركة في هذا الشوط.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الجواد "بنيورن تافرنر" للمالك رفاعي الغريبان ، و"أبا العوايد" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس "محبوبة حسين" لحسن المرغلاني، و"تدجر" لفهد الدرع، والجواد "صياف" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس "شموس العذبة" لأسطبل عالية نجد، والجواد "تيتا" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.كما استمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة التي كان من أبرزها الفرق الفنية التي أدت الفلكلور التراثي والعروض الشعبية.// انتهى //12:22ت م0025