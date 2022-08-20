الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" اليوم، مشروع الحقيبة المدرسية لهذا العام لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي).وأفاد مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب أن "الحقيبة المدرسية" عبارة عن مبلغ يُودع في حسابات الأسر البنكية بدءاً من يوم غد لاختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية, مبينًا أن الجمعية تستهدف صرف (5.070.200) ريال لتوفير الحقيبة المدرسية لـ (25.351) طالباً وطالبة، بواقع 200 ريال لكل حقيبة.وأشار المحارب إلى أن مشروع "الحقيبة المدرسية" من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى مساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.وحث المحارب المحسنين بالمساهمة في مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية الرسمية، أو التبرع عبر منصة إنسان عن طريق الرابط ‏https://bit.ly/3pteiLD .// انتهى //12:30ت م0026