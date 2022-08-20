ليبرفيل 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الغابوني، علي بونغو اونديمبا، بالعاصمة ليبرفيل، نظيره التوغولي فور نياسينغبي .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والوضع الاقتصادي العالمي، وتداعياته على القارة الأفريقية.وجدد الرئيسان عزمهما على العمل من أجل تعزيز روابط الأخوة والشراكة الاقتصادية بين لومي وليبرفيل، وكذلك توطيد السلام والأمن والاستقرار في القارة.// انتهى //13:44ت م0028