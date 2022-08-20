الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسنظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -عن بُعد-، برنامجا تدريبيا بعنوان "تنمية مهارات الاتصال والحوار"، استفاد منه 32 متدرباً.وتناول البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى التعريف بالاتصال، ومفهومه وأهميته، وأنواعه، وتطبيق مهارات الاتصالبفعالية.وقدم البرنامج شرحا متكاملاً من خلال برامج عملية وتطبيقية على الاتصال ونماذجه وخصائصه وأشكاله واستخدام مهارات التأثير على المتلقي عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار، وتطبيق مهارات التواصل على المستوى الوطني ومع أتباع الثقافات والحضارات الأخرى بما يسهم في تعزيز قيم التعايش والتسامح.وفي ختام البرنامج، تمكّن المشاركون من تحديد المستوى الشخصي في إدارة الحوار، إضافة إلى القدرة على استخدام المؤثرات اللفظية بفعالية، وتوظيف لغة الجسد لصالح الفكرة ونقل الرسالة بوضوح، علاوة على امتلاك الجاذبية الشخصية في التواصل مع الآخرين.// انتهى //14:33ت م0031