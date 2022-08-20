نجران 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظات الشمالية بمنطقة نجران، "بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة"، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وتدنياً في مدى الرؤية.وبين المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //15:42ت م0035