القاهرة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 681.7 مليار جنيه، مقابل 669.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.82%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.05% مسجلاً 10094.16 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 4.89% ليصل إلى 2159.25 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 3.71% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3093.89 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 21.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 510.7 ملايين ورقة مُنَفّذة على 315 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //15:43ت م0036