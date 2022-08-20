واغادوغو 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسقضت قوات الجيش في بوركينا فاسو على أكثر من مئة عنصر إرهابي خلال عمليّات مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.وأوضحت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو في بيان أن الحملة بدأت خلال الفترة من 15 يوليو الماضي حتى 15 أغسطس الحالي, نفذت خلالها عمليّات محدّدة الأهداف في مناطق الشّمال والشّرق والوسط الشّرقي لمنطقة الساحل ووسطها الغربي، ودمرت قواعد لوجستية للإرهابيين.وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو سبع سنوات، على غرار جارتيها النيجر ومالي، دوامة عنف تنسب إلى حركات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أسفرت عن آلاف القتلى وحوالي مليوني نازح.// انتهى //15:43ت م0037