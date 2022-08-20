عام / "الأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/1/22 هـ الموافق 2022/08/20 م واس
المدينة المنورة 22 محرم 1444هـ الموافق 20 أغسطس 2022م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .
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