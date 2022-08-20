القاهرة ٢٢ محرم 1444 هـ الموافق ٢٠ أغسطس 2022 م واسأدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان اليوم، دعم البرلمان الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها ضد الإرهاب، مشددًا على تضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار.ودعا العسومي، المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم اللازم لحكومة الصومال ولقوات الأمن الصومالية، لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتعزيز السلم والأمن في البلاد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//16:03ت م0040