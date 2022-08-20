الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسحققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الماضي حزمة من المنجزات بالتكامل مع برنامج ندلب خلال العام الماضي؛ حيث تصب هذه المنجزات في المضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.ويعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من أهم المنجزات تمت خلال العام الماضي؛ حيث تعد أحد ممكنات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ إضافةً لإعتماد وكالة الخدمات اللوجستية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ وإطلاق الأكاديمية السعودية اللوجستية وتدريب 300 متدرب ومتدربة.ومن أهم المنجزات التي تحققت مؤخراً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالتكامل مع برنامج ندلب إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة؛ التي تهدف لدمج عدد من التراخيص في ترخيص واحد؛ وتسليم أول 34 شركة الرخصة في دفعتها الأولى؛ ومن المنجزات المهمة التي تحققت أيضاً في العام الماضي فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لعاميين 2022 - 2023؛ بالإضافة للتقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية.وشهد العام الماضي تحسنا كبيراً في ترتيب المطارات السعودية عالمياً؛ حيث تم تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات بالشرق الأوسط تحسناً؛ كما حققت موانئ المملكة إنجازاً فريداً من خلال تصدر ميناء الملك عبدالله لموانئ العالم في مؤشر أداء الحاويات؛ كما حل ميناء جدة الإسلامي في المركز الثامن عالمياً.// انتهى //17:39ت م0045