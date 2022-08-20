الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واساستهل المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين مشواره في البطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين "المؤهلة لبطولة العالم - كرواتيا 2023" بالفوز على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة (44-22)، في البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم، على صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة".واستطاع الأخضر الناشئ السيطرة على مجريات الشوط الأول، حتى أنهاه متقدماً بفارق 14 هدفاً بواقع (23-9)، ليواصل تفوقه واستمرار سيطرته في الشوط الثاني، حتى أنهوا اللقاء لصالحهم بنتيجة (44-22)، فيما حصل حارس مرمى الأخضر حسين الصفواني على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.وسيلتقي المنتخب السعودي غداً مع نظيره المنتخب القطري عند تمام الـ 11:00 صباحاً، على صالة خليفة الرياضية بالمنامة، وذلك ضمن الجولة الثانية من البطولة.ويسعى الأخضر من خلال هذه المواجهة لمواصلة حصد النقاط، إذ يمتلك في رصيده نقطتين من الفوز على العراق وعلى الطرف الآخر يمتلك المنتخب القطري نفس الرصيد النقطي بعد فوزه على منتخب الإمارات بنتيجة (36-22).// انتهى //17:40ت م0047