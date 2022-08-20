جدة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، متمنياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //17:53ت م0049