الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأعلن نادي الإبل عودة منصة "سَمهّا" الإلكترونية المختصة باقتناء أسماء الشعارات والفرديات والفحول عبر مزادات إلكترونية.وأوضح أن المنصة ستعود غداً، بشكل آخر يضمن تحقيق العديد من الأهداف التي ينشدها الجميع، إذ تتضمن شروط تطويرية منها السماح بالبيع خلال عامين إذا لم يرتبط الاسم برقم الشريحة، لتنظيم مسميات وشعارات الإبل (منقية، فردي) للمشاركة بالفعاليات والمهرجانات المنظمة من النادي، تحقيقاً لعدالة الفرص لجميع الراغبين بالتسجيل، والمحافظة على أحقية الاسم العائد لمالك المنقية أو الفردي أثناء مشاركته في جميع الفعاليات والمهرجانات المنظمة من النادي.وأشار نادي الإبل إلى أنه يتطلب لإيجاد هوية لكل فردي أو منقية أن يتم تسجيلها من قبل النادي، لتكون معتمدة في جميع الفعاليات والمهرجانات التي ينظمها، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات ليكون الشعار هوية إعلامية وجماهيرية للإبل المشاركة، وبالتالي حث الجماهير على تشجيع المنقيات والفرديات برفع شعاراتها، بعيداً عن رفع الشعارات المخالفة للأعراف أو الصالح العام .// انتهى //17:55ت م0050