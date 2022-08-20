عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1444/1/22 هـ الموافق 2022/08/20 م واس
جيزان 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات صبييا ، وأبوعريش، والحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، و العيدابي وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد ، والعيدابي ، و فيفا ، وهروب ومركز الفطيحة وعدد من المراكز التابعة للمنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8ليلًا.
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17:55ت م
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