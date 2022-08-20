عمّان 22 محرم 1443 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مُشدداً على موقف بلاده الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //17:55ت م0052