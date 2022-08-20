حجة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 19.860 مستفيدا خلال شهر يوليو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 2.009 مستفيدين، وعيادة الباطنية 1.216 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 610 مستفيدين، وقسم الجراحة والتضميد 303 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1.251 مريضًا، وعيادة الأطفال 579 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 6.005 أفراد، في حين راجع قسم الأشعة 451 مستفيدًا، وقسم المختبر 1.352 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 6.005 أفراد، وقسم الإحالة الطبية 42 مراجعًا، وقسم التوليد 37 حالة.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 1.683 فردا، وقسم نقل الدم 19 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:56ت م0053