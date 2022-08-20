الأحساء 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات المعنية لزيارة مركز ذعبلوتن وتقديم المساعدات للمتضررين عبر جمعية البر بالأحساء, وذلك جراء الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدها المركز مؤخرا.والتقت اللجنة اليوم بعدد من المواطنين ونقلت توجيهات سمو محافظ الأحساء بتفقد أحوالهم والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم ومتابعة سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية، والوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها عبر الجهات ذات العلاقة وذلك إنفاذ لتوجيهات القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بإيجاد حياة كريمة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.// انتهى //17:56ت م0054