لندن 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واستغلب فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب تتونهام ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.// انتهى //18:00ت م0055