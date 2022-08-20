لوساكا 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية زامبيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، وفريق المركز، ومن الجانب الزامبي معالي وزير الزراعة هون روبين، ومدير إدارة الكوارث قابريل بولين، وذلك في مقر إدارة الكوارث بزامبيا.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //18:03ت م0056