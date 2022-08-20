المنامة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى لمقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين ، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ، وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع الصومال فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه المالية والفكرية.// انتهى //18:12ت م0059