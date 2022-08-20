بريدة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واس‎استقبل مهرجان تمور بريدة المقام حالياً في مركز النخلة العديد من الزوار ما بين سفراء وممثلي دول معتمدة لدى المملكة ورجال أعمال من دول مختلفة, للاطلاع على الحراك الاقتصادي وتعزيز الشراكات الزراعية مع المملكة ورجال أعمالها ومزارعيها في خطوة لتعزيز الصادرات السعودية ووصول محاصيل التمور لأقطار العالم كافة.ووُقعت خلال المهرجان عدد من الصفقات التجارية داخل السوق الرئيس والمزارع للاستفادة من بعض كميات التمور في الصناعات التحويلية مثل (عصائر التمر ، الخل ، الكحول الطبية ، بودرة وعجينة التمر ، خميرة الخبز ، مربى التمر)، والعديد من المنتجات ما يعني ضخ مزيد من الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة.// انتهى //18:41ت م0062