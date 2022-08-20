الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واستُوج نادي الهدى اليوم بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للشباب لرفع الأثقال، فيما حل نادي الترجي ثانياً وجاء نادي الطرف ثالثاً في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام على صالة الأمير فيصل بن فهد الرياض.وشارك في البطولة 116 رباعًا يمثلون 14 نادياً وهي ( الهلال – اليرموك – الابتسام – الوطن – العمران – الطرف – النصر –الأهلي – الخويلدية –الهدى – النور - السلام – الصقور – الترجي ) وتنافس المشاركون في أوزان: ( 55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 - +109), وجاءت نتائج منافسات الأزان على النحو التالي: في منافسات وزن 55 كجم حقق هاشم الخضراوي المركز الأول من نادي الترجي وحل أمجد الغانم من نادي الترجي ثانياً وجاء عقيل الجاسم من نادي العمران بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 61 كجم حقق محمد المرزوق المركز الأول من نادي الهدى وحل ليث آل باقر من نادي الترجي ثانياً وجاء علي خليتيت من نادي الترجي بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 67 كجم حقق جاسم الزوري المركز الأول من نادي الهدى وحل محمد الشمراني من نادي الأهلي ثانياً وجاء عبدالله المدرهم من نادي الخويلدية بالمركز الثالث.وعلى مستوى منافسات وزن 73 كجم حقق جواد القيصوم المركز الأول من نادي الهدى ) وحل لاعب نادي الطرف أحمد الحايك ثانياً وجاء أحمد البحراني من نادي الترجي بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 81 كجم حقق حسين آل دحيلب المركز الأول من نادي الخويلدية وثانياً حسن المرزوق من نادي الهدى وجاء يوسف المدرهم من نادي الخويلدية بالمركز الثالث.فيما, جاء أولا في منافسات وزن 89 كجم لاعب نادي الطرف نواف العيد وثانياً حسن أوحيد من نادي الهدى وجاء جواد الحمقان من نادي الترجي بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن 96 كجم حقق عبدالله الأحمد المركز الأول من نادي الطرف وحل محمد آل سلاط من نادي الترجي ثانياً وجاء ناصر الدازي من نادي الهدى بالمركز الثالث.وعلى مستوى منافسات وزن 102 كجم حقق علي العثمان المركز الأول من نادي الطرف وحل محسن آل إسماعيل من نادي الترجي ثانياً وجاء جواد الشاخور من نادي الخويلدية بالمركز الثالث.وحقق المركز الأول في منافسات وزن 109 كجم اللاعب يوسف السيهاتي من نادي الهدى وثانياً لاعب نادي الطرف محمد الدوخي وجاء منتظر المحسن من نادي الترجي بالمركز الثالث.وفي منافسات وزن +109 كجم حقق تركي اليامي المركز الأول من نادي اليرموك وداوود الأحمد من نادي الطرف ثانياً وجاء حسن الفضل من نادي النصر بالمركز الثالث.كما اختتمت بطولة تجارب قياس الأداء الأولى للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الاثقال والتي أقيمت منافساتها مع بطولة المملكة للشباب وشارك في البطولة 60 لاعبًا ولاعبة وسيتأهل من كل وزن 14 لاعبًا ولاعبة على 3 مراحل موزعه على ثلاث بطولات.وأدار المنافسات 15 حكماً وأشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الدكتور أحمد الزهراني.وفي نهاية البطولة تُوج الزهراني الفائزين, كما أشاد بالمستويات الكبيرة التي قدمها الرباعين والرباعات المشاركون في بطولة المملكة للشباب وبطولة تجارب الأداء المفتوحة للرجال و السيدات.// انتهى //18:41ت م0063