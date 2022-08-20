جدة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء وتضامنه مع أسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبه, مجددًا موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته.// انتهى //18:42ت م0064