الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسيواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب تحضيراته واستعداداته للبطولة الآسيوية الـ 21 لكرة الطائرة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس من الشهر الحالي على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة.وخسر المنتخب السعودي من نظيره الكوري في المواجهة الودية التي أقيمت اليوم السبت على صالة نادي عالي الرياضية.ويلعب المنتخب في البطولة الآسيوية بالمجموعة الأولى بجوار البحرين وهونج كونج.ويفتتح الأخضر الشاب مبارياته في البطولة الآسيوية بمواجهة هونج كونج يوم الاثنين في تمام الساعة الـ7 مساء ، ويلتقي بمنتخب البحرين يوم الأربعاء القادم عند الساعة 7 مساء.// انتهى //18:45ت م0065