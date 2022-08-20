الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو موسمه الرياضي بإقامة البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض خلال يومي 18_19 اغسطس الجاري بمشاركة 18 نادي وهيئة، بحضور رئيس الاتحاد شداد العمري ونائبه محمد الوبران.وعلى صعيد منافسات القتال للسيدات حصل على لقبها فريق الترجي بـ 300 نقطة وذهبيتي خولة شواربي ورحمة هارفي وحل الاتفاق وصيفاً بـ 204 نقاط وذهبية رحمة الخواهر، وجاء مركز عين الحياة ثالثاً بـ 194 نقطة وذهبية سارة الويشي، فيما حل مركز فات تو فيت رابعاً بـ 182 نقطة وذهبية ليان الشتوي.وعلى صعيد فئة الزهرات انتزع فريق الرياض الصدارة بـ 469 نقطة بثلاث ذهبيات من نصيب ماجدة مسفوه وريما الشهراني ووريناد البيشي، وحل مركز أبوف آند بيوند وصيفاً بـ 292 نقطة وذهبيتي ديما الفرائضي وريما الفرائضي، وجاء مركز خطوات الأبطال ثالثاً بـ 253 نقطة وذهبية ريم سبتاوي، ونادي النور رابعاً بـ 223 نقطة.أما في منافسات البومسي تربع على الصدارة مركز أبوف آند بيوند بـ 264 نقطة، وفي المركز الثاني مركز خطوات الأبطال بـ 215 نقطة، وأكاديمية النجوم ثالثاً بـ 193 نقطة، والاتفاق رابعاً بـ 173 نقطة.وشهدت البطولة مستوى تنافسي عال قدمه لاعبات التايكوندو وكذلك مستوى تنظيمي متميز ختاماً للموسم الرياضي حيث أقيمت 38 بطولة بمدن المملكة رغبة في زيادة عدد ممارسي اللعبة من الجنسين.وأدار المنافسات من العنصر النسائي طاقم تحكيمي مكون من سحر مؤمنة ونجود إمام وصفاء النعماني ومرام مطر وغالية غالي وإيثار حيان، وأعضاء لجنة المسابقات منى الدوسري ونجلاء آل سبتي.// انتهى //18:46ت م0067