الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع محمد القحطاني برونزية بطولة العالم للشباب والناشئين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بعد خسارته بقرار الحكام من اللاعب الطاجيكستاني أبوبكر اليجونزودا، في منافسات وزن أقل من 57 كجم.فيما حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالله الأحمدي برونزية بطولة العالم لفنون القتال المتنوع للناشئين والشباب لوزن أقل من 56.7 كجم بعد فوزه على لاعب منتخب التشيك باتريك كوتيل.وعبر اللاعبان عن سعادتهما بتحقيق هذا المُنجز الوطني في أقوى وأهم بطولات العالم لفنون القتال المتنوع، مؤكدين السعي لنيل أفضل النتائج في المشاركات القادمة.// انتهى //18:46ت م0068