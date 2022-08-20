القاهرة ٢٢ محرم 1444 هـ الموافق ٢٠ أغسطس 2022 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع الصومال في هذا المُصاب الأليم، مشددة على رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للصومال، ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المُصابين.// انتهى //18:48ت م0069