الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أدى إلى وفيات وعدد من الإصابات.وأكد معاليه موقف دول مجلس التعاون ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //19:55ت م0072