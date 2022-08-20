نجران 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأقيمت ضمن مهرجان صيف نجران "صيفنا هايل"، الذي تنظمه أمانة المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، أمسية شعرية، بمركز الفعاليات والمؤتمرات، إلى جانب العديد من الفقرات المنوعة، وذلك في عدد من المواقع بالمنطقة.ويتضمن المهرجان فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تلبّي رغبات شرائح المجتمع منها المسابقات الثقافية، والترفيهية، والمسابقات الخاصة بذوي الهمم، وسباقات الهجن والفروسية والعروض المسرحية وعروض الفنون الشعبية إلى جانب معرض الحرف اليدوية التراثية والتصوير الفوتوغرافي وخيمة التسوق والديوانية النجدية وغيرها.// انتهى //19:57ت م0075