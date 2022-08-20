عام / حرس الحدود بنجران يحبط تهريب (20.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر ويقبضُ على مهربيها ومستقبليها
السبت 1444/1/22 هـ الموافق 2022/08/20 م واس
نجران 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واس
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (20.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبليها وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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20:49ت م
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