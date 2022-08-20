نجران 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (20.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبليها وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.// انتهى //20:49ت م0077