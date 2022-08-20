الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسنجحَ المنتخب السعودي الأول من مواصلة انتصاراته في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة بعد فوزه على العربي الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.وجاءت نتائج الأشواط 25/16، 19/25، 29/27، 25/21 ليحقق بذلك الفوز الرابع على التوالي، ويرفع رصيده النقطي إلى 11 نقطةً.يذكر أن الأخضر سيختتم مشواره في البطولة عندما يلتقي غداً الأهلي السعودي في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.// انتهى //20:51ت م0078