أبوظبي 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.وعَبَّرَتْ وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها اليوم- عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للصومال، ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المُصابين.// انتهى //20:52ت م0079