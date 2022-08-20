الباحة 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, والعقيق, والقرى, وبني حسن, والمندق والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، وارتوتْ على إثرها الأرضُ.جعلَها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:30ت م0080