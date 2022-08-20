حائل 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسانطلقت - اليوم - فعاليات صيف عروس الشمال الذي تنظمه أمانة منطقة حائل في واجهة حائل الترفيهية "المغواة"، برعاية من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.ويتضمَّن المهرجان الذي يستمر حتى 26 أغسطس، فعاليات متنوعة وإنشادية وفنونًا تشكيلية وألعابًا للأطفال وسوقًا للأسر المنتجة وعروضًا فلكلورية ومسابقات وهدايا.وأوضحَ مدير الإعلام بأمانة المنطقة سعد الثويني أن المهرجان يستهدف فئات المجتمع كافة، داعياً الجميع إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته.// انتهى //21:33ت م0081