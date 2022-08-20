الرياض 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسرفعَ الأمين العام لوحدة الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمد بن محمد بلعوص، شكرَه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة، سائلاً المولى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.وأكد بلعوص أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له، وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، مقدمًا شكره لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ثقته ودعمه وتحفيزه للعاملين في الرئاسة.// انتهى //21:50ت م0083